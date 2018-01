Peterhansel vence décima etapa e pressiona Carlos Sainz no Rally Dakar

Stephane Peterhansel voltou a vencer nesta terça-feira e deixou aberta a disputa pelo título da edição de 2018 do Rally Dakar entre os carros. Depois de levar a melhor na última etapa disputada, no domingo, o francês fez bonito novamente na décima etapa da competição e aumentou a pressão sobre o líder da classificação geral, o espanhol Carlos Sainz.

Depois de vencer no domingo, Peterhansel viu a organização do rali cancelar a nona etapa da disputa, prevista para segunda, entre a cidade boliviana de Tupiza e a argentina de Salta, devido às condições meteorológicas adversas na região. Nesta segunda, então, os pilotos voltaram à ação e percorreram 797km entre as cidades de Salta e Belén, na Argentina, dos quais 424km foram cronometrados.

E como já havia feito no domingo, Peterhansel fez bonito ao completar o percurso em 4h43min36s. O desempenho foi suficiente para alcançar a segunda colocação geral, superando o catariano Nasser Al-Attiyah, apenas décimo colocado nesta terça-feira graças a um problema mecânico, na suspensão de seu carro.

A terça-feira de Peterhansel só não foi melhor porque Carlos Sainz não ficou muito distante da primeira colocação nesta décima etapa. O espanhol seguiu em ritmo forte e completou o percurso em 4h56min53s, um pouco atrás do sul-africano Giniel de Villiers, segundo colocado com 4h52min32s.

Diante destes resultados, Sainz manteve a liderança da classificação geral, com 32h10min53s percorridas. Peterhansel agora aparece na segunda colocação, com 33h01min28s, seguido por Al-Attiyah, com 33h23min39s.

A seu favor, Peterhansel tem o incrível histórico de piloto mais vencedor da história do Rally Dakar. Afinal, o francês possui 13 títulos da prova na carreira, sendo seis entre as motos e sete entre os carros. São 41 vitórias em etapas ao longo da carreira, três na atual edição.

Na 11.ª etapa do rali, os pilotos terão que percorrer 747km, nesta terça-feira. Eles deixarão a cidade de Belén, passarão por Fiambalá e chegarão à cidade de Chilecito, na província de La Rioja, na Argentina.

Entre as motos, o vencedor da décima etapa, nesta terça-feira, foi o novo primeiro colocado da classificação geral, o austríaco Matthias Walkner, que completou o percurso em 4h52min26s e se aproveitou do abandono do então líder Adrien Van Beveren, da França, após acidente. Walkner tem 32h21min03s percorridas, seguido pelo espanhol Joan Barreda Bort, segundo colocado na classificação geral com 33h00min45s.