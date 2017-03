Peru arranca empate com a Venezuela, mas segue longe da Copa do Mundo

Com poucas chances de ir à Copa do Mundo de 2018, o Peru demonstrou espírito de superação nesta quinta-feira, ao arrancar um empate por 2 a 2 com a Venezuela, fora de casa, no Estádio Monumental de Maturín, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, mas não melhorou muito a sua condição na luta para obter uma vaga no torneio na Rússia. Otero, do Atlético Mineiro, e Guerrero, do Flamengo, fizeram um gol cada na partida.

A igualdade deixou o Peru na oitava posição, com 15 pontos, a seis da quarta colocada Colômbia, que está ficando com a última vaga na Copa, e a cinco do Equador, em quinto, posição que a leva para a repescagem mundial. Lanterna das Eliminatórias com apenas seis pontos, a Venezuela vai visitar o Chile, em Santiago, na próxima terça-feira. Já o Peru receberá o Uruguai, em Lima.

A partida desta quinta-feira teve o primeiro tempo dominado pela Venezuela, que abriu vantagem de 2 a 0 graças, principalmente, ao meia-atacante Otero, conhecido pela sua qualidade nas jogadas de bola parada. E foi exatamente nesse tipo de lance que saíram os dois gols da seleção da casa.

O primeiro foi marcado aos 24 minutos. Otero cobrou falta fechada e Ángel desviou de cabeça, acertando o travessão peruano. No rebote, com o gol vazio, Villanueva tocou de cabeça para as redes. O segundo foi de Otero e saiu aos 39 minutos, quando o atleticano cobrou falta de longe e com muita força. O goleiro Gallese falhou no lance ao espalmar a bola para dentro do próprio gol.

Só que a reação do Peru começou logo no primeiro lance do segundo tempo, também tendo a participação de um jogador que atua no futebol brasileiro: Cueva. Em uma jogada de velocidade, Flores passou para o meia na entrada da área. O são-paulino acionou, então, Carilllo, que finalizou no canto para marcar.

O empate do Peru não demorou a sair e veio aos 18 minutos, após cobrança de escanteio de Yotún, que teve passagem apagada pelo Vasco. Guerrero testou para as redes e igualou o placar. Mas a reação peruana ficou nisso, mantendo a equipe muito longe do desejo de ir à Copa do Mundo de 2018.

