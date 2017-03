Perto do título com o Chelsea, Willian diz que 'segredo é não ficar acomodado'

A maneira como os jogadores do Chelsea comemoraram a vitória sobre o Stoke City, neste sábado, por 2 a 1, indica a proximidade do título inglês. Parece improvável que a equipe perca a taça com 13 pontos de vantagem para o Tottenham, que recebe neste domingo, o Southampton, faltando dez rodadas para o final. A vitória também foi importante para marcar um dos protagonistas da campanha: o meia Willian.

Com um gol de falta logo aos 13 minutos, o brasileiro encerrou um jejum de oito jogos e marcou seu sétimo gol na temporada. Willian dá sorte contra o Stoke. No primeiro turno, o brasileiro marcou duas vezes. A cobrança de falta, uma batida direta quando o goleiro do Stoke se preparava para o cruzamento, mostra a evolução do jogador no quesito.

"Minha receita é não ficar acomodado. Quero evoluir e me aperfeiçoar sempre. Procuro não só melhorar nas cobranças de falta, mas mostrar regularidade nos passes, assistências e nos gols. Tento evoluir sempre. Desde que eu cheguei ao Chelsea eu venho crescendo a cada ano", afirmou o jogador em entrevista exclusiva ao Estado antes da partida deste sábado.

O meia de 28 anos afirma que está em dos melhores momentos de sua carreira. "Já conquistei dois títulos aqui. No ano passado, renovei meu contrato até 2020. Esse ano o time está muito bem, temos grande chance de conquistar o título novamente. Estou vivendo um momento muito feliz, único na minha vida e na minha carreira", afirma.

Na visão de Willian, um dos segredos da boa campanha é o rápido entendimento da filosofia de jogo do técnico Antonio Conte. "O Chelsea é um time que dificilmente dá um chutão", explica o autor de sete gols na temporada. "O time sabe sair jogando desde o goleiro e busca sempre tem o controle da partida", explica.

O Campeonato Inglês é um torneio de clubes, mas simbolicamente uma disputa entre alguns dos principais técnicos do mundo. Nomes como José Mourinho, Josep Guardiola, Arsène Wenger e Jürgen Klopp fazem uma disputa paralela de pranchetas. Curiosamente, o líder da disputa é o exatamente o menos badalado.

Melhor jogador do Chelsea na última temporada, Willian evita comparações diretas, pois foi campeão com José Mourinho em 2014/2015. No torneio atual, Mourinho ocupa o sétimo lugar, 20 pontos atrás do Chelsea. "Todos os treinadores foram importantes. Cada um tem seu estilo e sua filosofia, mas o Conte está indo superbem. Os números comprovam", diz Willian.

SELEÇÃO BRASILEIRA - Willian vem sendo um dos principais jogadores da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Ele teve papel fundamental em cinco vitórias do Brasil. Fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre a Venezuela, deu assistência para Douglas Costa abrir o placar no triunfo por 3 a 0 sobre o Peru.

Taticamente, foi importante nas vitórias por 3 a 0 sobre o Equador e por 2 a 1 sobre a Colômbia. Contra a Venezuela, teve grande atuação e marcou um gol na partida disputada em Mérida. "A seleção está conseguindo resgatar a confiança do povo brasileiro. O Tite está fazendo um trabalho excelente", afirma.

