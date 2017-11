Perto de recorde, Bottas lidera 3º treino e mantém Mercedes na frente no Brasil

Ofuscado por Lewis Hamilton nos dois primeiros treinos, o finlandês Valtteri Bottas foi o destaque da terceira sessão livre do GP do Brasil de Fórmula 1. Na manhã deste sábado, o piloto correu perto do recorde do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e liderou o último treino antes da classificação, mantendo o domínio da Mercedes neste fim de semana.

Bottas anotou o tempo de 1min09s281, perto do recorde estabelecido por Hamilton no primeiro treino livre, na sexta-feira. O inglês registrara 1min09s202 ao marcar a volta mais rápida já registrara por um carro de Fórmula 1 no traçado paulistano. Até então, o recorde em treinos pertencia ao alemão Nico Rosberg, com 1min10s023, em 2014. O melhor tempo em corrida segue com o colombiano Juan Pablo Montoya, com 1min11s473, em 2004.

O finlandês anotou o melhor tempo do terceiro treino livre com pneus supermacios. Hamilton, com os mesmos compostos, ficou logo atrás, com 1min09s284. O inglês, mais novo tetracampeão da categoria, havia liderado as sessões realizadas na sexta.

Com os supermacios, a dupla da Mercedes deixou para trás os carros da Ferrari, que lideraram durante a maior parte do treino deste sábado, sob temperatura de 26 graus na pista e alta umidade, mas sem chuva e com pista mais seca do que molhada. Hamilton e Bottas iniciaram suas participações no treino com pneus macios e não conseguiram alcançar a Ferrari.

O alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen terminaram o treino logo atrás dos rivais da Mercedes. Raikkonen foi um pouco mais rápido, com 1min09s326. Vettel, que perdeu o campeonato para Hamilton na etapa passada, anotou 1min09s339.

O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, anotou o quinto tempo, com 1min10s244, logo à frente do surpreendente Fernando Alonso. O piloto da McLaren marcou 1min10s288. Depois dele, vieram os carros da Force India. O mexicano Sergio Pérez registrou 1min10s322, enquanto o francês Esteban Ocon obteve 1min10s357 em sua melhor volta. Completaram o Top 10 o holandês Max Verstappen, da Red Bull (1min10s495) e o espanhol Carlos Sainz Jr., da Renault (1min10s599).

O brasileiro Felipe Massa anotou apenas o 12º tempo, com 1min10s671. Na sexta-feira, ele foi sétimo e oitavo colocado nas duas sessões livres. Com o resultado deste sábado, ficou atrás dos carros da Force India, uma das rivais da Williams neste fim de semana. Seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, não registrou tempo porque rodou na pista logo no começo.

O grid de largada será definido a partir das 14 horas, em Interlagos. Há forte chance de chuva durante a sessão. Mas para o domingo, a previsão é de sol e calor.