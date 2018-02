Perto da volta ao Santos, Vitor Bueno celebra recuperação: 'O pior já passou'

Após sete meses de recuperação, o meia Vitor Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no meio do ano passado, já trem treinado com bola e garantiu que está plenamente recuperado para voltar a atuar pelo Santos.

"Voltar a atuar depois de muito tempo é bem legal. Estou muito feliz, já estava com saudades. O mais importante é que estou me sentindo bem, seguro e confiante. Cada dia vou me soltando mais para estar à disposição do professor Jair", disse o meia, em entrevista publicada neste sábado pelo site oficial do Santos. "O pior já passou, agora não tem mais nada machucado. Está tudo cicatrizado, joelho curado e estou 100% livre dos problemas", garantiu.

Na última terça-feira, inclusive, ele atuou por 30 minutos na vitória por 2 a 0 do Santos sobre o Água Santa em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. Foi a primeira vez que o atleta de 23 anos participou de uma partida desde se lesionar no dia 1º de julho de 2016, no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro.

Pela lesão, 2017 não foi bom para Vitor Bueno. Ao contrário de 2016, quando o meia passou de aposta a titular e uma das peças chaves do time então treinado por Dorival Júnior. As boas atuações renderam ao meia, que marcou 13 gols em 49 partidas, o título de revelação do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Apesar de estar recuperado, não será neste domingo que Vitor Bueno voltará a jogar com a camisa santista, já que o meia não está na lista dos relacionados para o clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 17 horas, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.