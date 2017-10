Perdido em campo, São Paulo é derrotado pelo Fluminense e segue pressionado

O São Paulo desperdiçou nesta quarta-feira a chance de se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão, ao ser derrotado por 3 a 1 para o Fluminense. O time parecia perdido no campo do Maracanã. Abusou das falhas na marcação e não conseguiu criar grandes oportunidades e jogadas de infiltração, mesmo com mais posse de bola.

O resultado fará o São Paulo "dormir" na 14.ª posição do Brasileiro, com 34 pontos. O time volta à zona de rebaixamento ainda nesta rodada se Ponte Preta, Sport e Vitória derrotarem seus adversários hoje. Já o Fluminense subiu para 38 pontos e subiu para a décima posição.

A vitória carioca começou no primeiro tempo de jogo, enquanto o time paulista abusava dos passes errados e não conseguia manter a bola em seu setor ofensivo. Perto dos 20 minutos, o árbitro Leandro Vuaden anotou pênalti para o time da casa após Junior Tavares tocar na bola com a mão dentro da área. Henrique Dourado converteu e abriu o placar.

No lance seguinte, o zagueiro são-paulino Rodrigo Caio ficou no chão depois de disputa de bola com Gustavo Scarpa. O time paulista reclamou de falta, mas o árbitro seguiu o lance. Scarpa arrancou e achou Sornoza sozinho na entrada da área, para ampliar a vantagem.

Atrás no marcador, o São Paulo voltou mais ofensivo no segundo tempo, e conseguiu ter mais posse de bola. Tentou infiltrações com Cueva e Maicosuel, mas foi o Fluminense que chegou com mais perigo, em chutes de Scarpa e Marcos Júnior.

Aos 20 minutos da segunda etapa, Dorival sacou duas das referências do time, Pratto e Cueva, mudou praticamente todo seu setor ofensivo, mas ainda assim não teve grandes oportunidades. Nos minutos finais da partida, Arboleda empurrou Robinho dentro da área e o Fluminense teve mais um pênalti a seu favor. Robinho converteu e consolidou a vitória dos cariocas.

O São Paulo descontou após jogada de Maicosuel, pela esquerda, que passou para Shaylon. O meia tentou cruzar na área, mas a bola desviou na zaga e enganou Diego Cavalieri. Só que já era tarde para uma reação.

Pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no domingo, quando recebe o Flamengo no Pacaembu, às 17 horas. No mesmo dia, mas às 19h, o Fluminense visita a Chapecoense na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 X 1 SÃO PAULO

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Marlon, Reginaldo, Gum e Lucas; Douglas, Sornoza (Mateus Norton), Richard, Marcos Junior (Robinho) e Gustavo Scarpa; Henrique Dourado (Pedro). Técnico: Abel Braga.

SÃO PAULO - Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Petros; Hernanes, Lucas Fernandes (Maicosuel), Cueva (Shaylon) e Marcos Guilherme; Lucas Pratto (Thomaz). Técnico: Dorival Junior.

GOLS - Henrique Dourado, aos 22, e Sornoza, aos 23 minutos do primeiro tempo. Robinho, aos 39, e Shaylon, aos 43 minutos do segunto tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Reginaldo.

PÚBLICO - 22.999 torcedores.

RENDA - R$ 303.000,00.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).