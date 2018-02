Pelé visita o Santos e atual diretoria vislumbra ações em conjunto com o ídolo

Pelé visitou o Santos nesta terça-feira e participou de uma reunião com a diretoria do clube. O vice-presidente, Orlando Rollo, utilizou o Facebook para comemorar a visita do Rei do Futebol e também para promover a nova gestão, eleita em dezembro.

"Estamos trabalhando para cumprir um de nossos principais compromissos, que é reaproximar o Santos FC de seu maior ídolo, o Rei Pelé, com quem estivemos hoje alinhavando diversas ações em conjunto."

O Twitter do Santos também divulgou uma imagem da reunião nas redes sociais, mas não revelou quais seriam as ações alinhavadas. Escreveu apenas: "Não podemos imaginar um novo Santos sem a presença do Rei @Pele!"

Na foto, Pelé aparece ao lado do presidente José Carlos Peres, de Orlando Rollo e do gerente de projetos especiais, Odir Cunha. Pelé compartilhou a foto em suas redes sociais e escreveu: "Eu também não poderia me imaginar sem o Santos. Serei Santista para sempre".

Nos últimos anos, Pelé chegou a entrar na Justiça contra o Santos e o assunto só foi resolvido em outubro de 2016 com o clube se comprometendo a pagar R$ 3,45 milhões à empresa que detém os direitos de imagem de Pelé.

A eleição do atual mandatário José Carlos Peres trouxe o ídolo de volta ao time que o revelou para o mundo. Pelé é amigo de longa data do dirigente. Atualmente, o Rei do Futebol está com 77 anos e sua mais recente aparição pública foi no evento de lançamento do Campeonato Carioca, em janeiro, quando precisou do auxílio de um andador para se locomover - ele se recupera de uma cirurgia no quadril.