Pedrosa supera Márquez no fim e garante pole na etapa da Espanha da MotoGP

O espanhol Dani Pedrosa levou a melhor sobre o compatriota Marc Márquez e garantiu a pole position da etapa da Espanha da MotoGP. Os dois pilotos da Honda fizeram uma disputa acirrada pela primeira colocação e Pedrosa levou a melhor a 35 segundos do fim por uma diferença de apenas 0s049.

Márquez ainda foi à pista nos instantes finais para tentar dar o troco, mas não conseguiu. Pedrosa alcançou sua 47ª pole na carreira e também encerrou um jejum. Desde a etapa da Malásia, em 2015, que o espanhol não conseguia largar na primeira colocação.

O britânico Cal Crutchlow terminou em terceiro lugar. Ele poderia ter tido até um resultado melhor, mas teve o azar de uma abelha ter entrado em seu macacão nos momentos finais da sessão. Crutchlow precisou parar na lateral da pista e tirar parte do macacão para conseguir se livrar do inseto.

O espanhol Maverick Viñales largará em quarto lugar, à frente do italiano Andrea Iannone e do francês Johann Zarco. Líder do Mundial, o italiano Valentino Rossi ficou com o sétimo posto. O espanhol Jorge Lorenzo não conseguiu uma boa volta e sairá em oitavo. O alemão Jonas Folger e o australiano Jack Miller fecham o top 10.

A etapa da Espanha da MotoGP acontecerá neste domingo, às 9h (horário de Brasília). Rossi lidera a competição com 56 pontos, seis à frente de Viñales. Márquez aparece em terceiro lugar, com 38. Dani Pedrosa está apenas em sexto, com 27.

