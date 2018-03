Pedro Solberg e George perdem para letões e ficam sem medalha no vôlei de praia

Os brasileiros Pedro Solberg e George chegaram perto, mas terminaram sem medalhas no torneio masculino do Major Series de Fort Lauderdale, primeira etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia de 2018.

Neste domingo, na disputa pelo bronze da competição realizada nos Estados Unidos, os brasileiros não fizeram frente ao bom saque dos letões Samoilovs e Smedins e acabaram derrotados por 2 sets a 0, com duplo 21/17.

Insatisfeito com o resultado, Pedro Solberg lamentou a atuação e reconheceu que os letões foram superiores. "Eles jogaram melhor, mereceram a medalha de bronze. Tiveram uma energia maior em quadra. Não atuamos como tínhamos feito até esta partida. Fizemos uma semana muito boa, é um bom começo para nosso time, mas não encerramos da maneira que gostaríamos. Acabamos abaixo do que apresentamos durante a maior parte do evento."

A dupla brasileira havia sido derrotada na semifinal pelos italianos Nicolai e Lupo, atuais vice-campeões olímpicos, por 24/22 e 25/23, enquanto Samoilovs e Smedins foram superados pelos norte-americanos Dalhausser e Lucena por 21/14 e 21/12.

Outras três duplas brasileiras que disputaram o Major Series de Fort Lauderdale foram eliminadas na sexta-feira. Tratam-se da parceria campeã olímpica Alison/Bruno, da campeã mundial formada por Evandro e André e ainda o time de Vitor Felipe e Guto.