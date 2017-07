Pedro Rocha e Geromel são relacionados e reforçam o Grêmio contra o São Paulo

O Grêmio encerrou neste domingo sua preparação para enfrentar o São Paulo na segunda-feira, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com três importantes reforços: Ramiro, Pedro Rocha e Pedro Geromel.

O trio não havia treinado no sábado e existia a possibilidade de que desfalcasse o Grêmio. Deles, a situação mais difícil era de Pedro Geromel, poupado com o Vitória após sentir um desconforto muscular durante o aquecimento. Mas, após fazer apenas uma leve corrida nas últimas duas atividades, ele trabalhou normalmente neste domingo e foi relacionado por Renato Gaúcho.

Se Geromel tinha um desconforto, o meio-campista Ramiro fez apenas um trabalho no vestiário durante o sábado, enquanto Pedro Rocha realizou uma corrida ao redor do gramado. Mas os dois também foram relacionados pelo técnico neste domingo.

A baixa no elenco ficou por conta do zagueiro Rafael Thyere, que sofreu uma entorse no tornozelo e não viaja a São Paulo. O atacante Lucas Barrios, suspenso, também desfalca o Grêmio.

Antes do treino deste domingo, Renato passou um vídeo com uma análise do adversário. Depois, além de um rachão, ele orientou um trabalho tático, mas fechou a atividade e não deu pistas da escalação do Grêmio.

