Pedrinho tem lesão constatada e desfalca o Corinthians diante do Botafogo

O meia Pedrinho será desfalque do Corinthians na partida contra o Botafogo, sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. O atleta de 18 anos sofreu uma lesão leve no tornozelo direito e será reavaliado nesta sexta-feira, mas não conseguirá se recuperar a tempo da partida.

O fato, porém, é que, mesmo se estivesse bem fisicamente, dificilmente Pedrinho permaneceria no time, já que Carille contará com seus principais atletas em condição de jogo. Rodriguinho retorna de suspensão e Romero está apto para jogar, após defender a seleção paraguaia. Ele chegou a entrar durante o jogo com o Linense e marcou um dos gols da vitória por 3 a 1.

Outros desfalques certos continuarão sendo Giovanni Augusto e Kazim, que estão em fase final de recuperação. Giovanni correu no gramado do CT Joaquim Grava, mas não chegou a trabalhar com bola. Ele teve um estiramento na coxa direita há cerca de 15 dias. Kazim participou de um treinamento físico, por estar voltando de uma contusão no ligamento do joelho direito.

O técnico Fábio Carille deverá definir o time para as quartas de final no treinamento que será realizado na manhã desta sexta-feira, no CT. Durante o treino desta quinta, o treinador ficou por alguns minutos conversando com o atacante Clayton, que deverá ser inscrito para a segunda fase nesta sexta-feira, junto com o goleiro Walter. Eles entrarão nas vagas de Marlone, que foi para o Atlético-MG, e Matheus Vidotto.

Caso resolva manter a base do time que vinha escalando, Carille deve escalar o Corinthians com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

Veja Também

Comentários