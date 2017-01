Paulista diz que é vítima em escalação de suposto 'gato'

Pouco antes de a Federação Paulista de Futebol (FPF) decide se tira o Paulista da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time de Jundiaí soltou uma nota no começo da tarde desta terça-feira para se defender. O clube alega que também seria vítima do suposto Brendon Matheus de Araújo Lima, que joga a Copinha com os documentos de Brendon, mas, na verdade, seria outra pessoa.

De acordo com a diretoria do Paulista, só no sábado eles receberam uma cópia do ofício encaminhado pelo Batatais à Federação Paulista de Futebol (FPF) com os documentos que comprovariam a falsificação de documentos. O clube de Jundiaí alega que tomou "todas as providências cabíveis para averiguação das informações nele contidas". O atleta foi ouvido e "ratificou a veracidade de sua documentação, alegando inocência" e por isso foi escalado na semifinal contra o Batatais, domingo de manhã.

"Importante frisar que o referido atleta disputou o Campeonato Paulista sub-20 de 2016 por outra equipe, no caso o Nacional, tendo vindo da referida agremiação para o Paulista. Assim, caso as acusações sejam comprovadas, reiteramos que somos vítimas dessa situação e de nenhum modo partícipes desta suposta fraude", aponta o clube de Jundiaí, que reforça que "agiu na mais estrita boa fé, não tendo nenhuma participação na suposta falsificação de documentos do atleta Brendon".

De acordo com reportagem da ESPN Brasil, o verdadeiro Brendon Matheus Araújo Lima dos Santos, nascido em 1997, está preso por assalto a mão armada, cometido em São Gonçalo, no Rio. O atleta que atua com os documentos de Brendon seria, na verdade, Heltton Matheus Cardoso Rodrigues, nascido em 1994. Ele atuou profissionalmente pelo São Gonçalo em 2014. A Copinha só aceita atletas nascidos a partir de 1997.

