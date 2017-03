Paulinho prevê jogo truncado no Uruguai e diz que empate não seria mau resultado

A seleção brasileira começou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Uruguai, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, com um treino no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Mesmo desfalcada de parte dos convocados, a equipe já começa a falar sobre o adversário, como o volante Paulinho, que disse em entrevista coletiva não achar negativo um possível empate em Montevidéu.

O Brasil lidera a competição com 27 pontos, quatro a mais do que o rival de quinta-feira, o vice-líder. "Pela dificuldade que vamos enfrentar, um empate não seria um mau resultado. Mas na nossa cabeça, no nosso pensamento, é de tentar vencer, é claro", afirmou o jogador do Guangzhou Evergrande, da China. O Uruguai não perde em casa desde 2010.

Em caso de empate, o Brasil chegaria a 28 pontos, marca que, pelo retrospecto histórico das Eliminatórias, foi suficiente para garantir a vaga direta no Mundial. Paulinho negou que internamente o elenco já veja o possível empate como necessário para antecipadamente se ver como presente na Copa da Rússia. O jogador explicou que o time prefere pensar em um jogo de cada vez, para não perder o foco.

Paulinho relembrou o último confronto dele com o Uruguai, pela Copa das Confederações de 2013. O ex-corintiano marcou de cabeça o gol da vitória por 2 a 1 na semifinal, já nos minutos finais. A partida complicada deve ser parecida com a de quinta, na sua opinião. "Será um jogo truncado lá em Montevidéu, bastante competitivo. Acredito que como o Neymar é um jogador rápido, de qualidade indiscutível, os adversários vão ter uma atenção especial com ele", afirmou.

No primeiro turno das Eliminatórias o encontro entre Brasil e Uruguai acabou empatado em 2 a 2, na Arena Pernambuco. A seleção embarca ao país vizinho na noite de terça-feira, após treino no CT da Barra Funda. A atividade será a primeira da equipe com o elenco completo.

