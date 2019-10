Pato treina novamente, mas não enfrentará o Fortaleza; Raniel é dúvida

O atacante Alexandre Pato treinou novamente com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira, mas será desfalque para a partida contra o Fortaleza, no sábado, às 17 horas, no Pacaembu. O jogador está em processo de recuperação de um estiramento na coxa direita, sofrido em 18 de setembro.

Embora Pato tenha treinado nos quatro dias desta semana, a comissão técnica são-paulina adota cautela para a volta do atacante. Ele já havia tido um outro problema muscular na coxa direita nesta temporada.

Além de Pato, os desfalques certos são Everton, Toró e Rojas, todos lesionados. O atacante Raniel é dúvida, já que desfalcou novamente o treino desta quinta-feira por causa de uma indisposição.

Uma possível escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Daniel Alves; Antony e Pablo.

Nesta quinta-feira, apenas o aquecimento dos jogadores foi aberto à imprensa. Na sexta, quando o elenco finalizará a preparação para a partida, o treino será fechado no CT da Barra Funda. A partida contra o Fortaleza será realizada no sábado, às 17 horas, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.