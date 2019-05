Pato e Berrío passam bem após pancadas em São Paulo x Flamengo

Após darem sustos nas torcidas do São Paulo e do Flamengo, respectivamente, os atacantes Alexandre Pato e Berrío passam bem, de acordo com os dois clubes. Eles sofrem fortes pancadas ao longo do empate por 1 a 1 entre os dois times, neste domingo, no Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão.

Pato precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O atacante acabou levando uma pancada do zagueiro Thuler nas costas e na nuca e precisou deixar o jogo mais cedo. Antes mesmo de a partida acabar, ele foi encaminhado para um hospital na capital paulista para passar por uma tomografia e por uma ressonância magnética.

"Não há nenhum sinal de lesão grave, mas ele tem muita dor na região cervical. Apesar de não ter sinal de lesão, a gente sempre submete ao protocolo, e ele está passando por exames. Estando tudo bem, vai ser liberado", disse o médico do São Paulo, José Sanches, em entrevista à rádio CBN.

Coordenador técnico do São Paulo, Vagner Mancini, comentou o lance após o jogo e disse que o defensor do Flamengo deveria ter sido expulso. "É lance de expulsão, não tem nem o que dizer. É um lance que o atleta chega um pouquinho atrasado, e por isso ele adianta o cotovelo para que o contato não fosse mais forte. O erro foi a não expulsão do zagueiro."

Autor do gol do rubro-negro no confronto, Berrío também teve que ser substituído na primeira etapa. Após choque com Walce, o atacante rubro-negro chegou a cair desacordado em campo. Em nota ainda no intervalo, o clube carioca disse que o colombiano "sofreu um trauma no queixo, fez o movimento de chicote na coluna cervical e perdeu a consciência por poucos segundos, retomando prontamente."

Apesar dos sustos, o jogador pôde acompanhar o restante da partida no banco de reservas após passar por exame e apresentar bons resultados. "O atleta Berrío respondeu positivamente ao exame clínico pós-jogo. A principio não há necessidade de realizar novos exames e segue normalmente com a delegação", registrou a comissão médica do Flamengo.