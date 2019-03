Parquinho começa a ser instalado no Parque Jacques da Luz e fará a diversão da criançada

parquinho -jacques_1

O Parque Jacques da Luz ganhará, até o final do mês, parquinho infantil com 12 brinquedos. A implantação, iniciada nesta semana, faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura de Campo Grande e Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região.

O playground, que já está em construção, será com base de areia e uma área total de 168m². Serão instalados balanço, escorregador, tubo, gangorra, escada de cordas, abrigo duplo, casinha e barras horizontais, além de cercado para delimitar a área de acesso aos brinquedos. A inauguração está prevista para dia 30 de março, às 14h.

Segundo o diretor de Desenvolvimento de Esporte e Lazer da Funesp, Vicente Demarco, o parquinho tem bastante diversidade de brinquedos e levará mais diversão às crianças. “A iniciativa vem ao encontro das ações de esporte e lazer da Prefeitura para estimular o acesso ao espaço público de modo saudável e seguro, garantindo às crianças e aos adolescentes opções de lazer”, disse. Atualmente, passam pelo parque 600 pessoas por dia.

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), atende em média 6 mil pessoas por mês nas 16 oficinas de esporte e lazer, levando interação, atividade física, lazer e recreação aos moradores que residem próximo ao parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas

Ao todo o convênio visa a instalação de 40 playgrounds em diversos bairros da cidade.