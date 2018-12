Parques são opções de lazer na Capital e o das Nações Indígenas terá horário especial neste fim de ano

Campo Grande (MS) – Campo-grandenses e visitantes da cidade podem aproveitar as folgas de fim de ano para curtir junto com a família e amigos momentos de lazer ou atividade física no Parque das Nações Indígenas e no Parque dos Poderes. Os dois locais são administrados pelo Governo do Estado e têm entrada gratuita.

No Parque das Nações Indígenas, o funcionamento será em horário diferenciado nos dias 24 e 25 de dezembro, das 6h às 19h30. No penúltimo e último dia de 2018 e no primeiro dia de 2019 o local também abrirá às 6h e fecha às 19h30. Nos demais dias neste fim de ano, o Parque fica aberto ao público normalmente, das 6h às 21h30.

O espaço é ponto de encontro de quem quer aproveitar o contato com a natureza, apreciar a vista ao redor do lago e reunir os amigos para um piquenique ou prática de exercícios.

A estrutura conta com quadras de esportes, pista de skate, sanitários e parquinhos infantis. Ainda há pista para caminhada, corrida e bicicleta. A presença das capivaras e outros animais típicos da fauna regional é outro atrativo para os visitantes do local. O Parque das Nações Indígenas fica nos altos da avenida Afonso Pena.

Parque dos Poderes

No Parque dos Poderes, a pista lateral será bloqueada para o trânsito de veículos nos dias 25 e 1º de janeiro, das 7h às 19h. É a oportunidade para os pedestres fazerem caminhada, corrida, andar de bicicleta ou patins.

Além dos dois feriados, a pista ficará bloqueada aos sábados e domingos, no mesmo horário. O Parque dos Poderes, além de abrigar diversos órgãos do Governo do Estado, é uma Unidade de Conservação Estadual de Proteção Integral, criada como Reserva Ecológica do Parque dos Poderes em 1981 e elevada à categoria de Parque Estadual do Prosa (PEP) em 2002.

O espaço compreende a área entre a rotatória da avenida Mato Grosso (após a avenida Hiroshima) até a avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros Militar).

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues