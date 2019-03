Parque Tarsila do Amaral recebe projeto de Taekwondo

Da redação com assessoria

Foto: Ilustração

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp), inicia a modalidade de Taekwondo nas oficinas de esporte e lazer e abre 30 vagas gratuitas no Parque Tarsila do Amaral, no bairro Nova Lima. Podem participar meninos e meninas a partir de 6 anos.

Os benefícios vão desde socialização, até defesa pessoal e disciplina, como explicou o professor Genivaldo Rodrigues. “O treinamento é feito em dupla, unindo força física, disciplina mental e defesa pessoal, utiliza 70% das pernas e 30% dos braços e não tem tanta queda como as outras artes marciais, além de ser um esporte praticado em mais de 160 países, com técnicas de chutes e golpes”.

Com mais esta modalidade, a Fundação Municipal de Esportes completa 46 práticas esportivas, e o Taekwondo é a quarta na área das lutas marciais, se diferenciando do Judô, Karatê e Kung Fu, por ser de origem Coreana, além dos golpes e da vestimenta ser o ‘Dobok’ e nas outras modalidades são usadas o Kimono.

Sobre a oficina

Com duas turmas abertas, a oficina acontecerá na segunda-feira e na sexta-feira das 9h às 10h e 10h às 11h, e podem se inscrever 15 crianças por turma. A inscrição é permitida para crianças de 6 a 14 anos.

Atualmente o Parque Tarsila do Amaral tem 10 modalidades oferecidas gratuitamente para a comunidade e atende mais de 800 mil pessoas por dia.

O Parque fica localizado na Rua Santo Augusto, S/N - Jardim Vida Nova