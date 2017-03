Paris Saint-Germain vira sobre o Lyon e mantém caça ao líder Monaco

O Paris Saint-Germain encontrou dificuldades, mas conseguiu vencer o clássico contra o Lyon por 2 a 1, de virada, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O resultado mantém a equipe da capital na caça ao líder Monaco, que também venceu neste domingo, com direito a gol do brasileiro Fabinho. Fez 3 a 0 no Caen, fora de casa. Kylian Mbappe fez os outros dois.

No duelo em Paris, Locazette abriu o placar para os visitantes, mas Rabiot e Draxler garantiram a vitória para os donos da casa. O PSG contou com três brasileiros entre os titulares. A dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, além do lateral-esquerdo Maxwell. Lucas entrou no segundo tempo na vaga de Javier Pastore, principal destaque da partida.

O argentino deu as duas assistências para os gols. Aos 33, ele tabelou com Di María e deixou Rabiot na boa para marcar. Logo depois, aos 40, Pastore avançou pela esquerda e passou para Draxler, que emendou para as redes.

Com esse resultado, o PSG foi aos 68 pontos, a três de distância do Monaco. O Lyon está em quarto lugar, com 50. O Paris Saint-Germain agora se prepara para a decisão da Copa da Liga Francesa, que acontecerá em 1º de abril, justamente contra o Monaco.

