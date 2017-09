Paris Saint-Germain sofre, mas vence Lyon com dois gols contra no Francês

O Paris Saint-Germain levou certo susto neste domingo e, mesmo jogando em casa, sofreu para superar o Lyon. Mas, contando com dois gols contra, ambos marcados no fim da partida, a equipe mandante superou a boa atuação do goleiro Anthony Lopes e ganhou por 2 a 0.

O resultado manteve o Paris Saint-Germain com 100% de aproveitamento no Campeonato Francês, agora com 18 pontos, três na frente do vice e atual campeão Monaco. Já o Lyon soma 11 e está em quinto.

Apesar de embalado pela boa goleada sobre o Celtic por 5 a 0, em sua estreia na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain começou em ritmo lento e com dificuldades para se infiltrar na bem postada defesa do Lyon.

Do badalado trio ofensivo, Mbappé e Cavani estavam apáticos e Neymar até tentava algumas jogadas, mas parava na boa atuação de Anthony Lopes. O brasileiro teve duas boas oportunidades no primeiro tempo: ao tentar gol olímpico, aos 15 minutos, e ao finalizar firme da entrada da área, aos 43. O goleiro salvou as duas.

Neymar voltou a assustar aos 11 minutos da etapa final, em cobrança de falta no contrapé - e Anthony Lopes novamente salvou. O Lyon, então, empurrado pela atuação de seu goleiro, quase abriu o placar quando Ndombèlé arriscou de fora da área, no ângulo, e acertou o travessão.

Mas, nos 15 minutos finais, o PSG foi letal. Primeiro, aos 29, o argentino Lo Celso fez boa jogada pela esquerda, cruzou à meia altura, Cavani desviou de letra e a bola desviou no zagueiro brasileiro Marcelo antes de entrar. Apenas cinco minutos depois, o próprio atacante uruguaio desperdiçou pênalti, defendido por Anthony Lopes.

E, já aos 41, Neymar deu grande passe, Mbappé recebeu livre e bateu para mais uma defesa do goleiro. A bola, contudo, resvalou em Jeremy Morel e voltou para o gol, assegurando o triunfo do PSG.

