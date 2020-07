Paris Saint-Germain goleia de novo, Neymar marca mais um gol e ultrapassa Raí

Jogador Neymar - (Fotos: Divulgação)

O Paris Saint-Germain somou mais uma goleada na sua preparação para as decisões da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, ao marcar 4 a 0 sobre o escocês Celtic, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris. Anteriormente, o PSG havia massacrado o Le Havre por 9 a 0 e o Beveren por 7 a 0.

Neymar fez o segundo gol do PSG, ainda no primeiro tempo, e chegou aos 73 pela equipe francesa, superando Raí e se tornando o maior artilheiro brasileiro da equipe. Mbappé, Ander Herrera e Sarabia também marcaram.

Durante o jogo, os cerca de cinco mil torcedores presentes ao estádio, submetidos aos protocolos de segurança, fizeram uma série de homenagens ao zagueiro Thiago Silva, que não teve seu contrato renovado para a próxima temporada.

O técnico Thomas Tuchel, assim como nos jogos anteriores, utilizou o time titular apenas na primeira etapa, buscando poupar os principais atletas para o jogo de sexta-feira, contra o Saint-Étienne, na final da Copa da França. No dia 31, o time parisiense joga outra decisão, desta vez contra o Lyon, quando estará em jogo a taça da Liga Francesa.

Depois a agenda do PSG, que foi declarado campeão francês por causa da pandemia, permanece intensa. A diretoria do clube anunciou nesta terça-feira mais um amistoso, dia 5 de agosto, frente ao Sochaux, da segunda divisão francesa. Este jogo será uma semana antes do confronto com o Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, em Lisboa, Portugal.