Paris Saint-Germain elimina time da segunda divisão e avança na Copa da França

O Paris Saint-Germain teve certa dificuldade nesta quarta-feira, jogando fora de casa, mas embalou na etapa final, derrotou o Chamois Niortais, da segunda divisão francesa, por 2 a 0, e se garantiu nas quartas de final da Copa da França. Pastore e Cavani marcaram os gols do duelo.

Embora a partida fosse eliminatória, o Paris Saint-Germain poupou boa parte de seus titulares. Kevin Trapp, Thiago Silva, Lucas, Pastore e Cavani, por exemplo, começaram no banco, enquanto Verrati e Rabiot nem sequer foram relacionados.

E, sem entrosamento, o time misto sofreu no primeiro tempo. As principais chances vieram em cabeceadas de Marquinhos e Matuidi, além de uma finalização do português Gonçalo Guedes após assistência de Maxwell.

O ritmo seguiu similar até os 15 do minutos segundo tempo, quando Cavani entrou no lugar de Jean-Kevin Augustin - o uruguaio precisou de apenas de cinco minutos para criar boa oportunidade. Pouco depois foi a vez de Pastore ir a campo. E, em uma de suas primeiras participações, ele recebeu de Nkunku, finalizou e abriu o placar, aos 33 minutos.

Draxler ainda sentiu contusão pouco depois e foi substituído por Lucas. E nos acréscimos do tempo normal, aos 49 minutos, no último lance do duelo, Cavani recebeu assistência de Pastore e confirmou a classificação.

Veja Também

Comentários