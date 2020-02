Parceria com universidade vai mapear estilo de vida da população em relação à prática esportiva

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), iniciará em março o Observatório de Atividades Físicas e Esportivas coordenado pela UFMS, o projeto de pesquisa tem por objetivo fazer um mapeamento ao longo dos anos, começando nas residências, para acompanhar qual o estilo de vida da população campo-grandense em relação à prática de atividades físicas e ao sedentarismo.

O professor Dr. Joel Saraiva Ferreira, da UFMS e coordenador do projeto, explicou como será desenvolvido o Observatório. “Este projeto tem a finalidade de acompanhar e entender qual é o estilo de vida da população campo-grandense em relação à prática de atividades físicas e esportivas e também ao comportamento sedentário das pessoas. Iremos desenvolver pesquisas para fazer essa análise mais detalhada, vamos disponibilizar esses dados para que os gestores possam tomar decisões em relação a oferta de programas e políticas voltadas à pratica de atividades físicas”, explicou

Novos parceiros se juntam às atividades esportivas, como a UFMS, que fez o Lançamento do Observatório de Atividades Físicas e Esportivas do Projeto Movimenta CG. “Parceiros que irão nos ajudar em 2020 a ampliar os projetos esportivos indo ao encontro das necessidades físicas e esportivas de cada cidadão”, disse, o diretor- presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Atualmente o Projeto Movimenta CG da Prefeitura leva 49 modalidades esportivas a 70 locais na Capital, mais de 2 milhões de atendimentos já foram realizados ao longo dos três anos de gestão.

Para participar basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da oficina. As atividades são gratuitas, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos e deficientes. A programação está disponível no site da Prefeitura: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/