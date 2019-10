Prefeitura fecha parceria e entrega 400 chuteiras aos alunos da Escola Pública de Futebol

A Prefeitura de Campo Grande, e a Escola Nota 10, entregaram na manhã deste sábado (19) 400 chuteiras aos alunos da Escola Pública de Futebol. A ação foi possível graças ao envolvimento de pais e alunos do colégio que doaram os materiais para o projeto.

A Escola Pública de Futebol atende cerca de 1,7 mil alunos, entre 10 e 14 anos, em diversos bairros, nas setes regiões da Capital e também nos distritos de Anhanduí e Rochedinho.

Realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o projeto está com 16 núcleos. E alguns dos alunos ainda não tinham chuteiras.

Para o prefeito Marquinhos Trad, a parceria, assim como muitas outras firmadas com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, vem fomentar as atividades realizadas e estimular o esporte.

“A Prefeitura não está realizando esse projeto apenas com o futebol, mas também com o balé, onde temos 200 meninas que recebem todo o material para desenvolverem suas atividades. Hoje aqui no futebol, através do prof. Bruno e em parceria com a Escola Nota 10, e pessoas que se tornaram prósperas em suas atividades, estamos entregando o utensílio necessário para vocês praticarem o esporte. Quero agradecer a todos aqueles que ajudaram a colocar essas chuteiras aqui”, disse.

A aluna Ana Julia, do projeto Escola Pública de Futebol não tinha o material e recebeu a chuteira da mão do prefeito.

“Eu não tinha chuteira, agora eu tenho, eu queria ganhar e agora eu ganhei”, comemorou.

A mãe dela, Valquíria Dias Guedes, contou que a chuteira será um incentivo para a filha continuar no esporte.

“Tenho mais dois filhos e apenas meu marido trabalha. Para nós é muito caro comprar uma chuteira como esta. É muito importante para nós essa doação”, disse.

Pai de um aluno da Escola Nota 10, Giani Marques Fernandes, vai além e diz que o projeto também é importante para eles.

“A parte mais importante é os nossos filhos virem outra realidade. Eles têm tudo na mão e muitas vezes não dão valor. Eles estão participando ativamente. A importância maior é o crescimento deles como pessoas”, disse.

Coordenador do projeto, Bruno Nóbrega, contou que tudo começou pelo whatsApp e não imaginava a proporção que tomaria.

“Começamos a campanha pelo whatsApp e isso cresceu. O Colégio Nota 10 entrou na campanha e hoje estamos aqui entregando 400 chuteiras que vão calçar todas as crianças do projeto”, comemorou.

Escola Pública de Futebol

O projeto iniciou em abril de 2017 e já funciona no Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz, Parque Tarsila do Amaral, Parque Sóter, Praça Elias Gadia, Praça Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha (Vila Nasser), Ginásio Guanandizão, Bairro José Abrão, bairro Rouxinol, Bairro Zé Pereira, campo de futebol da Sisep e campo da Pioneira, além dos distritos de Rochedinho e Anhanduí.