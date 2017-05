Parceiros lançam etapa Campo Grande Do Circuito Vôlei De Praia Open

Campo Grande abre, no mês de setembro, a temporada 2017/2018 do principal campeonato de vôlei de praia do País. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open volta à Capital sul-mato-grossense, no período de 13 a 17 de setembro. As melhores duplas do país, incluindo medalhistas olímpicos brigam pelo título. O lançamento oficial da etapa – com presença do governador, Reinaldo Azambuja; do diretor presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Marcelo Miranda; e de representantes do Banco do Brasil, confederação e federação estadual de voleibol – está marcado para esta quinta-feira (11), às 9h, na sala de reuniões do gabinete do governador.

Destaque para a presença do medalhista olímpico Emanuel Rego. Um dos maiores atletas de todos os tempos na modalidade, o ex-jogador participou de cinco Jogos Olímpicos e conquistou três medalhas (ouro, prata e bronze). Emanuel acompanha o vice-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Neuri Barbiéri, que retorna a Campo Grande. No ano passado, durante o lançamento da etapa, o representante da CBV enfatizou a qualidade do vôlei de praia local e enumerou diversos talentos que saíram das areias de Mato Grosso do Sul como Talita, Benjamin, Saymon e Victoria.

Campo Grande recebe uma etapa pelo segundo ano seguido, depois de ficar seis sem sediar o evento. O empenho pessoal do governador e do diretor-presidente da Fundesporte foram fundamentais para reincluir MS no calendário nacional do vôlei de praia. A ideia foi encampada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) e pela superintendência estadual do Banco do Brasil.

O pedido foi renovado e atendido pela CBV, especialmente pelo sucesso na organização e na presença do público em 2016. “A etapa de Campo Grande foi considerada uma das melhores do ano, junto com Vitória (ES). Fizemos uma boa etapa, o público compareceu e o governador e o diretor-presidente da Fundesporte solicitaram o retorno este ano. Novamente, essa vontade política pesou na escolha”, disse o presidente da FVMS, professor José Eduardo Amâncio da Mota que também estará no lançamento, assim como o superintendente estadual do Banco do Brasil, Gláucio Zanettin.

O anúncio da escolha de Campo Grande como primeira das nove etapas da temporada 2017/2018 foi feito no dia e recebido com empolgação na Fundesporte. “Estamos muito felizes com a resposta positiva da CBV. É um reconhecimento, um voto de confiança em nosso trabalho porque é um evento que demanda esforços conjuntos do governo e dos parceiros para que seja um sucesso. Temos certeza de que faremos pelo segundo ano consecutivo uma excelente etapa”, disse o professor Marcelo.

O governador também ficou satisfeito com a notícia. “Mato Grosso do Sul tem condições de receber grandes eventos esportivos e realizá-los com qualidade. Sabemos da importância do esporte e do lazer para a qualidade de vida da população. No ano passado, lotamos as arquibancadas. Este ano não será diferente”, afirmou.

Etapa 2016

As quadras do Parque das Nações Indígenas receberam uma semana de jogos, entre 19 e 25 de setembro. Uma média diária de 800 pessoas prestigiou as partidas. Mais de 90 duplas jogaram pelos primeiros lugares em duas competições: o Circuito Nacional e o Open. O público sul-mato-grossense ainda foi brindado com dois atletas da casa na final. Talita ficou com o titulo junto com a parceira Larissa. Saymon terminou em segundo com Álvaro Filho.

