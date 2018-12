Paratleta da ADD-MS é bicampeão brasileiro de Bocha

Campo Grande (MS) – O paratleta, André Luiz Barroso, da Associação Driblando as Diferenças de Mato Grosso do Sul (ADD-MS) conquistou o bicampeonato brasileiro de Bocha Paralímpica, classe BC1, neste último final de semana, em São Paulo. O jovem, juntamente com seu técnico e staff, Roney Araújo, da cidade de Três Lagoas, tornaram-se vencedores, depois de uma virada, na final, contra o representante de Minas Gerais por 9×2.

Andrezão, como é chamado pela equipe, começou perdendo o primeiro set, por 2×0, recuperando e empatando o jogo no segundo tempo. O desportista dominou o terceiro e quarto set, vencendo de virada o adversário, garantindo o título de Campeão Brasileiro 2018.

O jogador de bocha venceu o Campeonato Brasileiro em 2014 e conquistou o bicampeonato com uma campanha indiscutível, onde venceu na semifinal pelo placar de 8×2, o campeão Brasileiro de 2017 e medalhista de ouro no último Parapan, Jose Carlos da Adefu de Uberaba.

A representante do MS, Ylka Maluf, ficou com a terceira posição na disputa por pares e equipes. A jovem defendeu a cidade de Maracaju na competição com a sua mãe e parceira de equipe, Margarete Maluf (calheira).

Com o resultado, a equipe de Bocha Paralímpica da Associação Driblando as Diferenças (ADD-MS) conquistou o vice-campeonato no ranking geral da competição.

O evento realizado pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande) aconteceu no Centro Paralímpico Brasileiro e reuniu mais de 35 entidades e associações paradesportivas do Brasil. Apoio: Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A equipe do MS contou com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-ms)

Fotos: Associação Nacional de Desporto para Deficientes (Ande)