Paraná vence o ASA nos pênaltis e se classifica à quarta fase da Copa do Brasil

O Paraná está classificado à quarta fase da Copa do Brasil. A vaga foi confirmada nesta quarta-feira ao vencer o ASA-AL nas penalidades máximas, por 4 a 1, após empate por 0 a 0 no tempo normal, em duelo realizado no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Na ida, em Arapiraca (AL), também aconteceu uma igualdade sem gols.

Na próxima fase, o Paraná enfrenta o Vitória. O duelo de ida será disputado no próximo dia 13, uma quinta-feira, às 19h15, no estádio do Barradão, em Salvador. A volta está marcada para o próximo dia 19, novamente no estádio Durival de Britto.

Bem postado dentro de campo, o ASA deu trabalho ao Paraná no primeiro tempo. O time alagoano entrou em campo marcando a saída de bola do adversário e chegou em perigo, principalmente, em tiros de fora da área.

Na segunda etapa, o Paraná cresceu e foi para cima do ASA em busca da vitória. A melhor chance foi aos 23 minutos, quando Biteco arriscou e acertou a bola no braço de André Lima. O árbitro assinalou penalidade máxima. Brock foi para a cobrança, porém mandou pela linha de fundo. Os últimos minutos foram de pressão total paranaense.

Nas cobranças de pênaltis, Robson, Diego Tavares, Leandro Vilela e Eduardo Brock, que havia desperdiçado no tempo normal, converteram as suas cobranças e classificaram o Paraná. Do outro lado, Kível fez o primeiro do ASA, mas Airton parou na defesa de Léo e Djalma chutou para fora.

Veja Também

Comentários