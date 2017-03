Paraná bate Bahia e leva última vaga na 3ª fase da Copa do Brasil; Goiás goleia

O Paraná Clube ficou com a última vaga da terceira fase da Copa do Brasil após vencer o Bahia, por 2 a 0, nesta noite de sábado, no estádio Durival Britto, na capital paranaense. O seu próximo adversário vai ser o ASA de Arapiraca (AL), que eliminou o Coritiba, mesmo dentro do Couto Pereira, ao ganhar por 2 a 0, numa das zebras da fase.

Os dois duelos já têm datas e locais definidos. O primeiro confronto vai ser disputado no dia 16 de março, às 21h30, em Alagoas, no estádio Coaracy da Mata Fonseca. A volta acontece em Curitiba dia 6 de abril, às 19h30.

A partida disputada nesta noite estava inicialmente marcada para o dia 26 de fevereiro, sábado de carnaval, mas foi adiada porque o Bahia teve problemas no voo para chegar a Curitiba. Houve ainda a agravante com a falta de policiamento.

O primeiro tempo foi equilibrado e até sonolento. Mas tudo mudou logo aos cinco minutos da etapa final, quando o zagueiro Eduardo Brock fez um gol de cabeça para os paranaenses. O Bahia teve que sair ao ataque e deixou o jogo movimentado. Até criou chances, mas não empatou. E sofreu o segundo gol, marcado por Renatinho aos 38 minutos. A vaga foi bastante festejada por mais de nove mil torcedores.

GOIÁS GOLEIA - Na abertura da terceira fase, no estádio Serra Dourada, o Goiás saiu na frente na disputa de uma vaga com o Cuiabá ao golear por 4 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Tiago Luis, no primeiro tempo, Léo Gamalho (2) e Patric na etapa final.

O jogo de volta vai ser disputado dia 16, próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. O Goiás poderá perder até por 3 a 0 ou três gols de diferença desde que marque fora de casa. O gol no campo do adversário é critério de desempate. A vaga só será decidida nos pênaltis caso ocorra igualdade em pontos e gols. Ou seja, se o Cuiabá devolver os 4 a 0.

