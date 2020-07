Para volta Paulistão, elenco do Guarani é submetido a 4º teste para covid-19

Bateria de exames foi feita pelo instituto Albert Einstein - (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira, o elenco do Guarani passou pela quarta bateria de exames para covid-19, em cumprimento ao protocolo de retorno seguro aos treinamentos. Desta vez, o teste realizado foi o NGS - Next Generation Screening -, semelhante ao PCR-RT, que visa identificar o vírus na via aérea superior.

A bateria de exames foi feita pelo instituto Albert Einstein, no Brinco de Ouro da Princesa, antes da primeira atividade do dia. O procedimento é visto com extrema importância para o Guarani iniciar o regime de concentração, que se estenderá por todo o restante do Campeonato Paulista. Os atletas treinam neste sábado em Campinas e serão liberados para folga no domingo.

RETOMADA - Na próxima quinta-feira, o Guarani reestreia no Paulistão diante do Botafogo, às 20 horas, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Com 16 pontos na vice-liderança do Grupo D, os comandados de Thiago Carpini podem entrar em campo já classificados às quartas de final. Para isso, é necessário que Ferroviária e Corinthians não vençam Ituano e Palmeiras, respectivamente, no dia anterior.