Para Rafael Vaz, Flamengo já terá a 'cara de Reinaldo Rueda' nesta quarta-feira

O Flamengo voltou aos treinamentos nesta segunda-feira, no CT George Helal, no Rio, já de olho no clássico contra o Botafogo, nesta quarta, no estádio do Maracanã, pela partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. Para o zagueiro Rafael Vaz, o time que entrará em campo já terá a "cara de Reinaldo Rueda", treinador colombiano que assumiu a equipe na semana passada.

"Ele (Reinaldo Rueda) está passando o máximo de informação possível nesse curto espaço de tempo com a gente. Com a experiência que tem, está passando tudo muito bem e o grupo está assimilando o que ele quer. Na quarta-feira, o time já vai ter a cara do treinador. Uma equipe bem intensa, como ele mesmo costuma dizer o tempo todo", afirmou o defensor em entrevista coletiva nesta segunda.

Pelos resultados do Flamengo em 2017 - eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e quinto colocado Brasileirão, apesar de ser o atual campeão carioca -, Rafael Vaz sabe que a Copa do Brasil tem uma importância enorme para o clube. "Envolve muita coisa. É um ano de trabalho que não está sendo fácil, que para nós vale tudo. O Flamengo está jogando todas as suas cartas nesta partida. Estamos totalmente focados. Quem estiver em campo dará o máximo para o Flamengo sair com a vitória", disse.

Para o jogo desta quarta-feira, o zagueiro rubro-negro aposta em muito estudo dos dois times, muito em razão do empate sem gols no primeiro duelo, na semana passada, no estádio do Engenhão. "Acho que a postura será a mesma do outro jogo. Não podemos nos expor totalmente. A partida tem 90 minutos, não adianta querer resolver em 10. O treinador vai passar a melhor forma de jogar e tem muito tempo. Com cautela, podemos ter o resultado positivo", completou.

Veja Também

Comentários