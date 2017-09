Pará pede cuidado ao Flamengo para não ser surpreendido pela Chapecoense em casa

O Flamengo encerrou nesta terça-feira a sua preparação para encarar a Chapecoense, nesta quarta, às 19h15, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Lateral-esquerdo Pará pediu muito cuidado ao time para não ser surpreendido pelo rival catarinense, que vem de uma vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

"Será um jogo difícil. Todos nós sabemos que jogar contra a Chapecoense é complicado. Temos um claro exemplo agora, quando a Chapecoense foi a Porto Alegre e ganhou do Grêmio, segundo colocado (no Brasileirão). Temos que estar bastante atentos para que não sejamos surpreendidos amanhã (quarta-feira)", comentou o lateral-esquerdo, falando das expectativas para o jogo. "Espero que estejamos em uma noite feliz junto com nossos torcedores para que possamos passar para a próxima fase", observou.

No jogo de ida, na semana passada, na Arena Condá, em Chapecó (SC), o resultado foi um empate sem gols. Assim, a Chapecoense tem uma pequena vantagem de poder avançar com qualquer igualdade com gols. Um novo 0 a 0 levará a decisão da vaga para a disputa por pênaltis.

Pará lembrou também da velocidade do ataque da Chapecoense e de suas jogadas de bola parada. "Eles têm uma equipe qualificada, que possui um bom jogo aéreo e jogadores rápidos pelas pontas. Quando jogamos contra os times de menor expressão, eles vêm bastante fechados. Então precisaremos ter um pouco mais de paciência, rodar a bola de um lado para o outro e procurar os espaços. Não podemos também dar vacilos atrás, pois a Chapecoense tem jogadores rápidos que podem decidir a partida a qualquer momento", completou.

Assim, o lateral-esquerdo sabe o que o Flamengo terá de fazer em campo nesta quarta-feira. "Temos que nos impor. Jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, tem que ser assim do início ao fim. A Chapecoense é um time que tem jogadores rápidos na frente, de qualidade. Temos que nos impor, mas ao mesmo tempo nos precaver atrás para não sermos surpreendidos", avisou.

O Flamengo entrará em campo nesta quarta-feira com o que tem de melhor. A tendência é a de que o time seja escalado desta forma: Diego Alves; Rodinei, Réver, Rhodolfo (Juan) e Pará; Willian Arão, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Berrío e Guerrero.

