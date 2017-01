Para goleiro, Brasil deve encarar Noruega como 'final' no Mundial de Handebol

Com duas vitórias e uma derrota nas primeiras três rodadas, a seleção brasileira masculina de handebol terá uma prova de fogo nesta terça-feira. A Noruega, adversária da quarta rodada, tem campanha idêntica, de forma que o duelo deve valer para definir quem fica com a segunda ou a terceira colocações.

"Para vencer amanhã (terça), temos que entrar concentrados, com pensamento que é uma final, e jogar muito forte. Essa é uma partida que os dois querem ganhar porque o grupo está aberto e todos querem se classificar na melhor posição possível para escapar de um cruzamento mais difícil", comenta o goleiro Bombom, que atua no handebol da Noruega.

Por enquanto, o Brasil levou uma lavada da França e ganhou de Polônia e Japão. A Noruega, da mesma forma, venceu Polônia e Rússia e caiu diante da França. Como Japão e Polônia só perderam, a tendência é que Brasil, Rússia e Noruega disputem do segundo ao quarto lugar do grupo. Todos avançariam, mas a posição no grupo define o chaveamento nas oitavas.

A "final" contra a Noruega, como apontou Bombom, será às 11h (de Brasília) desta terça-feira, em Nantes. E o técnico Washington Nunes avalia que a capacidade de a seleção brasileira se proteger defensivamente será a chave da partida.

"A seleção da Noruega fez uma partida muito equilibrada com a França e com a Polônia. Esperamos fazer um bom confronto. Continuamos acreditando que nosso sistema defensivo causa dificuldade para o ataque europeu e que temos boas possibilidades de vencer a partida e, assim, carimbar o passaporte para as oitavas de final", opina.

BAIXA - O armador e capitão da equipe, Thiagus Petrus, sofreu uma lesão no jogo de domingo contra o Japão e está fora do Mundial. Ele rompeu o tendão do músculo adutor longo do lado direito e dá lugar ao armador-esquerdo Leonardo Dutra, do Pinheiros.

