Para André Jardine, torneio nos EUA vira ensaio do São Paulo para a Libertadores

Os jogos decisivos que o São Paulo terá logo no início da temporada, com a participação na fase preliminar da Copa Libertadores, vai exigir que o time atinja rapidamente um alto nível de competitividade. Com isso, a Florida Cup ganha importância na preparação do clube. Essa é a avaliação feita pelo técnico André Jardine, que vai enfrentar o seu primeiro grande desafio da temporada à frente do clube tricolor já em janeiro no torneio disputado nos Estados Unidos.

"Mesmo com pouco tempo de trabalho, será uma boa oportunidade para ver o nível em que a equipe se encontra e nos trará parâmetros importantes do que precisamos evoluir. Em 2019 temos momentos decisivos logo no início da temporada, então quanto mais rápido a gente colocar a equipe num nível competitivo alto, melhor. É em cima disso que estou encarando a competição", disse o treinador em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Além do time do Morumbi, a Florida Cup vai contar com Flamengo, Ajax (Holanda) e Eintracht Frankfurt (Alemanha). Os jogos serão realizados entre os dias 10 e 12 de janeiro no Orlando City Stadium, casa do Orlando City, e no Al Lang Stadium, em St. Petersburg, na Flórida.

Depois da disputa, o São Paulo inicia a participação no Campeonato Paulista no dia 20 de janeiro diante do Mirassol, no estádio do Morumbi, na capital paulista. Os jogos da segunda fase preliminar da Libertadores serão nos dias 5 e 12 de fevereiro diante do Talleres, da Argentina. O 15.º colocado no torneio local tem como destaque o volante Pablo Guiñazu, que atuou pelo Internacional e Vasco.

Jardine revela que vai usar a Florida Cu para "movimentar o elenco". "Representar o São Paulo em uma competição nos Estados Unidos, contra adversários internacionais, é sempre motivo de orgulho e responsabilidade. Será uma competição preparatória importante para a gente poder movimentar o grupo como um todo. Boa chance para focar no trabalho com jogos e treinamentos", afirmou.

Em sua quinta edição, a Florida Culp reúne esportes e entretenimento. No dia 12 de janeiro, no intervalo entre as partidas da rodada dupla, a cantora Ivete Sangalo fará um show no gramado do Orlando City. Nas duas últimas edições, 25 milhões de pessoas assistiram ao torneio pela TV.

"Será uma experiência muito positiva. A gente sabe que a estrutura e a organização são muito boas. Mais uma vez a expectativa é de fazer um bom início de pré-temporada, já podendo disputar dois jogos de alto nível para começar a preparar a equipe para as competições que vamos disputar em 2019", disse o treinador são-paulino.