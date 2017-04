Palmer e Grosjean são punidos e largam da última fila do grid no GP da China

A direção de prova do GP da China anunciou punições ao britânico Jolyon Palmer, da Renault, e ao francês Romain Grosjean, da Haas, que vão alterar o grid de largada da prova deste domingo no Circuito Internacional de Xangai. Ambos foram penalizados com a perda de cinco posições após terem ignorado bandeiras amarelas durante a sessão de classificação.

Com isso, Grosjean vai largar da 19ª posição, enquanto Palmer será o 20º. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o francês Esteban Ocon, da Force India, ascenderam uma fila no grid e agora começarão o GP da China da 17ª e da 18ª colocação, respectivamente.

As violações às regras da Fórmula 1 ocorreram depois de um acidente com Antonio Giovinazzi, do Sauber, no final da fase inicial do treino de classificação do GP da China. Os comissários de pista entenderam que eles ignoraram o acionamento de bandeiras amarelas após o incidente e seguiram acelerando, em ritmo de volta rápida.

Além da perda de posições no grid do GP da China, ambos tiveram três pontos adicionados às respectivas licenças.

A segunda etapa da temporada 2017 da Fórmula 1 será disputada neste domingo, com largada prevista para as 3 horas (de Brasília). Confira como ficou o grid atualizado do GP da China:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min31s678

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min31s864

3.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min31s865

4.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min32s140

5.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min33s033

6.º - Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min33s507

7.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min33s580

8.º - Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min33s706

9.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min33s719

10.º - Lance Stroll (CAN/Williams) - 1min34s220

11.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - 1min34s150

12.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min34s164

13.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min34s372

14.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min35s046

15.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber) - não marcou tempo no Q2

16.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) - 1min34s963

17.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min35s433

18.º - Esteban Ocon (FRA/Force India) - 1min35s496

19.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min35s023

20.º - Jolyon Palmer (ING/Renault) - 1min35s223

