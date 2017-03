Palmeirense Vitor Hugo é suspenso por dois jogos por cotovelada em corintiano

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) julgou nesta segunda-feira o zagueiro Vitor Hugo, do Palmeiras, e definiu a punição de dois jogos por ter agredido o corintiano Pablo no clássico do dia 22 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. A sanção vai tirar o defensor da partida com o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, e da rodada seguinte do Estadual, contra o Mirassol, no Allianz Parque.

Vitor Hugo não recebeu o cartão pelo lance, porém foi denunciado por agressão por análise de vídeo. A defesa do jogador requalificou a denúncia para prática violenta. Durante a votação, houve dois votos para duas partidas de suspensão, outros dois votos para três jogos fora e o último dos cinco integrantes do TJD votou por apenas uma rodada de sanção. Como houve empate, valeu a pena menor.

O zagueiro ficará ao todo três jogos seguidos fora do time. A punição de duas partidas pelo Campeonato Paulista se soma à suspensão automática que Vitor Hugo terá de cumprir na próxima quarta-feira, pela Copa Libertadores, diante do Jorge Wilstermann. O defensor foi expulso na estreia do time na competição, o empate em 1 a 1 com o Atlético Tucumán, na Argentina.

A suspensão de Vitor Hugo abre vaga para Edu Dracena continuar no time. O veterano é quem deve formar com o colombiano Yerry Mina a dupla titular de defesa nesses próximos compromissos do Palmeiras na temporada.

