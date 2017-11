Palmeirense Dudu vê Corinthians pressionado e prevê 'clássico quente'

O atacante Dudu espera um "clássico quente" diante do Corinthians, domingo, no Itaquerão, e reconhece que a rivalidade tornará o duelo especial. A partida também colocará em jogo o futuro dos adversários no Campeonato Brasileiro. Afinal, o time alvinegro lidera a competição com 59 pontos, cinco à frente dos alviverdes.

"Vai ser um clássico quente, com as duas equipes querendo vencer. O time deles está pressionado por ter caído de rendimento no segundo turno e nós estamos fazendo grandes jogos", afirmou Dudu em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol.

"É um jogo especial. É um clássico e estamos cinco pontos atrás. A cidade praticamente para, acho que o Brasil todo vai parar para ver esse jogo", avaliou o autor de seis gols e duas assistências no Brasileirão.

O maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos, com 22 gols, espera uma postura defensiva do rival. "Eles estão jogando desse jeito, defensivo, esperando o time adversário. Nós encontramos um jeito de jogar, com muita posse de bola e agredindo o adversário", analisou o atacante, vice-artilheiro do Palmeiras no torneio com seis gols. O artilheiro é Willian, com sete.

Na opinião de Dudu, o Corinthians estará pressionado por causa da diminuição da distância entre os dois times. A diferença que era de 17 pontos no início do segundo turno caiu para cinco. "Acho que é mais da parte deles (a pressão). Até algumas rodadas atrás, a vantagem era de 17 pontos e agora caiu para cinco. Vamos ver se conseguimos alcançar nossos objetivos faltando sete jogos", disse o atacante.