Palmeiras vence Grêmio fora de casa e sobe para o segundo lugar no Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 3 a 1, neste domingo, em Porto Alegre e, por ora, reduziu para seis pontos a diferença para o líder Corinthians (59 a 53), restando oito rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, além de ter assumido a vice-liderança do torneio. Os quatro gols do jogo saíram no segundo tempo: Moisés e Dudu (duas vezes) marcaram para o Palmeiras. Michel descontou para o time gaúcho.

O resultado reforça o bom começo de trabalho do técnico interino Alberto Valentim, que segue com aproveitamento de 100%. Desde a saída de Cuca, foram três vitórias do Palmeiras: Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio.

Depois de fazer a sua parte dentro de campo o Palmeiras agora torce contra o Corinthians. Nesta segunda-feira, o rival encara o Botafogo, no Rio. Na 32ª rodada, Corinthians e Palmeiras terão um confronto direto na arena corintiana, que deverá ter caráter decisivo. Antes disso, em 30 de outubro, o Palmeiras vai receber o Cruzeiro no Allianz Parque.

O Grêmio sofreu a quinta derrota dentro do seu estádio no Brasileirão. Além do Palmeiras, perdeu para o Corinthians (1 a 0), Avaí (2 a 0), Chapecoense (1 a 0) e Cruzeiro (1 a 0). Assim, caiu para o quarto lugar, com 50 pontos. O Palmeiras assegurou a sétima vitória como visitante: Bahia (4 a 2), Ponte Preta (2 a 1), Sport (2 a 0), Botafogo (2 a 1), Fluminense (1 a 0) e Atlético-GO (3 a 1).

O time gaúcho, aliás, deixou claro que o Campeonato Brasileiro é sua segunda opção. Por isso, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo apenas dois titulares: Luan e Michel. O motivo da escalação quase toda reserva é a Copa Libertadores. Quarta-feira, o time enfrenta o Barcelona, em Guayaquil, pelo primeiro jogo das semifinais. E o objetivo é poupar os jogadores do desgaste físico ou uma possível lesão.

A valorização da competição internacional em detrimento do Brasileirão também se refletiu nas arquibancadas da Arena Grêmio. Muitos espaços vazios no confronto direto entre o então vice-líder e terceiro colocado, ambos na busca pelo líder Corinthians.

Com tantos jogadores suplentes em campo, o Grêmio sentiu a falta de entrosamento. Não conseguiu criar boas jogadas ofensivas e não chegou com perigo na primeira etapa. O Palmeiras ameaçou duas vezes, já nos minutos finais. Aos 45, Keno recebeu com liberdade pelo lado direito e chutou forte para boa defesa de Paulo Victor. No lance seguinte, Borja recebeu na frente da área e tentou por cobertura. A bola passou com perigo perto da trave.

O segundo tempo começou com um Palmeiras certeiro e arrasador. Logo aos dois minutos, Dudu acertou um chute de fora da área, a bola desviou em Marcelo Oliveira e entrou no canto esquerdo, abrindo o placar. Seis minutos depois, o time aumentou a vantagem. Borja arriscou de fora da área, Paulo Victor espalmou, Moisés ficou com o rebote e chutou forte, a bola bateu no travessão e foi parar nas redes.

O Palmeiras ainda marcou o terceiro, novamente com Dudu. Aos 18 minutos, Mayke cruzou da direita, a bola cruzou pela área do Grêmio, menos pelo atacante, que bateu de primeira e marcou seu sexto gol na competição. No final do jogo, o Grêmio diminuiu a desvantagem. Após cruzamento de Luan, a bola ficou dentro da área e Michel acertou o canto direito de Fernando Prass.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 3 PALMEIRAS

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo (Jaílson) e Marcelo Oliveira; Michel, Kaio, Arroyo (Beto da Silva) e Everton; Luan (Dionathã) e Jael. Técnico: Renato Gaúcho

PALMEIRAS - Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés (Raphael Veiga); Keno, Dudu e Borja (Deyverson). Técnico: Alberto Valentim

GOLS - Dudu, aos dois e aos 18, Moisés, aos 8, e Michel, aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Michel, Luan e Bruno Henrique.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).