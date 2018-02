Palmeiras treina titulares para clássico com o retorno do lateral Victor Luís

O técnico Roger Machado, do Palmeiras, começou nesta quinta-feira a armar o time titular para a partida deste domingo contra o Santos, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista. A formação ensaiada na atividade, na Academia de Futebol, teve somente uma mudança em comparação ao último jogo contra o Bragantino. Poupado no último domingo, o lateral-esquerdo Victor Luís retornou na vaga de Michel Bastos.

No restante, o treinador escolheu a mesma formação utilizada desde o começo do ano com: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja. A equipe fez um trabalho técnico e depois realizou uma movimentação tática contra os reservas, observada pela cúpula do Palmeiras com a presença do presidente Mauricio Galiotte.

A formação reserva no trabalho tático iniciou com: Fernando Prass; Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Keno, Gustavo Scarpa e Hyoran. Presente neste time, Scarpa pode estrear pelo Palmeiras neste domingo, como pretende o treinador. O meia ex-Fluminense realiza pré-temporada há 20 dias e deve ficar no banco de reservas no clássico.

O jogo contra o Santos será o primeiro compromisso do Palmeiras contra um rival na temporada. Antes disso, o time ganhou as quatro partidas disputadas pelo Estadual - contra Santo André, Botafogo, Red Bull Brasil e Bragantino.