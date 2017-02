Palmeiras supera a ansiedade e bate o São Bernardo por 2 a 0 com gols no 2º tempo

O Palmeiras é neste começo de temporada um time vítima das próprias expectativas. O atual campeão brasileiro penou na própria ansiedade e no futebol ruim nesta quinta-feira contra o São Bernardo até finalmente achar os gols no segundo tempo e confirmar a vitória por 2 a 0, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, em partida com várias demonstrações de impaciência por parte de alguns torcedores.

O atacante Dudu só teve uma reação para comemorar o primeiro gol. O capitão do time não vibrou com o lance e apenas quis abraçar o técnico Eduardo Baptista, alvo de críticas de parte da torcida durante o jogo. O gesto amenizou a atuação mediana. O atual campeão brasileiro é refém da cobrança dos torcedores ao ver traduzido em gols o poderio teórico do elenco atual. O time é lento e exagera nos chutões para chegar ao ataque.

A expectativa para o jogo residia em dois motivos principais. Valia reagir depois de perder para o Ituano e ver a estreia no ano do meia Moisés, recuperado de cirurgia no pé esquerdo. Na prática isso pouco surtiu efeito. O Palmeiras do primeiro tempo teve atuação capaz de deixar a sempre animada torcida um pouco mais quieta, entediada com a falta de lances de perigo. Somente cruzamentos criaram algum susto para o São Bernardo.

A saída de bola com lançamentos longos e a lentidão para furar a marcação deixaram a torcida descontente. Alguns gritos pelo ex-treinador Cuca vindos do setor das organizadas vieram no fim do primeiro tempo, curiosamente quando o time adiantou a marcação e levou mais perigo. Em contraponto à manifestação, demais setores do estádio vaiaram a atitude de reprovação ao trabalho do atual treinador.

A impaciência cresceu no segundo tempo. O time estava nervoso e quase levou gol em um recuo de bola em que o goleiro Fernando Prass tentou devolver para o zagueiro Edu Dracena, mas viu a bola tocar no atacante Rodolfo e bater na trave. Só depois desse susto a torcida se mobilizou de forma positiva, ao cantar o nome do clube.

Pouco depois o jogo mudou bastante. Eduardo Baptista fez duas alterações (entraram Raphael Veiga e Michel Bastos), o time melhorou e achou o gol com Dudu, aos 19 minutos. A vantagem relaxou o time e Jean, de pênalti, fechou o placar, aos 32. O terceiro por pouco não veio nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 0 SÃO BERNARDO

PALMEIRAS - Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes (Michel Bastos), Moisés (Keno), Guerra (Raphael Veiga) e Dudu; Willian. Técnico: Eduardo Baptista.

SÃO BERNARDO - Daniel; Eduardo (Alyson), Edimar, Anderson Conceição e Breno; Geandro, Vinícius Kiss e Rafael Costa (Marcinho); Rodolfo, Walterson (Patrick Vieira) e Edno. Técnico: Sérgio Vieira.

GOLS - Dudu, aos 19, e Jean (pênalti), aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian e Keno (Palmeiras); Vinícius Kiss, Geandro, Edno e Marcinho (São Bernardo).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 1.238.229,74.

PÚBLICO - 23.708 pagantes.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).

