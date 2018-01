Palmeiras recusa oferta de empresários e descarta zagueiro do Milan

O contato com o Palmeiras foi intermediado pelo empresário dele, que recebeu a autorização do Milan para encontrar uma equipe interessada na compra dos direitos econômicos do defensor - Foto: Estadão

O Palmeiras recebeu dias atrás a oferta de empresários pelo zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, do Milan. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Libertad e está no time italiano desde 2016. Porém, mesmo após vender o colombiano Yerry Mina, a diretoria alviverde não demonstrou interesse em fazer a compra efetiva do defensor por entender não ser a necessidade da equipe no momento.

Gómez tem passagens pela seleção paraguaia e tem sido pouco utilizado pelo clube italiano nesta temporada. O contato com o Palmeiras foi intermediado pelo empresário dele, que recebeu a autorização do Milan para encontrar uma equipe interessada na compra dos direitos econômicos do defensor. Clubes como Corinthians, Boca Juniors e Flamengo receberam a mesma oferta.

A imprensa argentina, inclusive, publicou que ao Boca foi pedido cerca de R$ 27 milhões para a compra efetiva de Gómez. O Palmeiras achou o valor muito elevado. Ainda assim, o clube monitora a situação e considera o paraguaio uma boa opção para o elenco, desde que possa avaliar a possibilidade de concluir a contratação por empréstimo, e não de forma efetiva.

Pelo Milan, Gómez tem somente uma partida e dez minutos em campo nesta temporada. A participação dele foi na Liga Europa, na vitória por 5 a 1 sobre o Áustria Viena. O Palmeiras conta no momento com sete opções de zagueiros. Quem começou como titular na defesa foi a dupla formada foi Antônio Carlos e Thiago Martins.