Palmeiras prova do próprio veneno das bolas aéreas e cai diante do Ituano

O Palmeiras, equipe que mais fez gols de cabeça no Campeonato Brasileiro de 2016 - foram 16 ao todo - e cruzava até em arremesso lateral, experimentou seu próprio veneno neste domingo, em Itu. O atual campeão brasileiro perdeu por 1 a 0 para o time da casa, por 1 a 0, com um gol sofrido após uma cobrança de escanteio. O volante Guly, grandalhão de 1,89m, não precisou nem saltar para ganhar pelo alto do volante Thiago Santos. O jogo marcou a estreia do meia venezuelano Alejandro Guerra, campeão da Libertadores com o Atlético Nacional. Foi a primeira derrota do time no Paulistão.

Com velocidade e entradas em diagonal, os três homens de frente do Ituano criam dificuldade para a zaga do Palmeiras, principalmente pelo lado direito, no início do jogo. Foram três grandes chances nos dez primeiros minutos de jogo. A principal delas foi um lançamento para Morato, que chutou em cima do goleiro Fernando Prass. Grande defesa. O veterano teve trabalho no início de seu 200º jogo pelo Palmeiras.

Uma das razões da vulnerabilidade do Palmeiras no setor foi a contusão do lateral Fabiano, que teve de ser substituído logo no começo do jogo por causa de um desconforto muscular. Thiago Santos entrou em seu lugar e Jean foi deslocado para a direita. Com a mudança, a equipe teve dificuldades para se reorganizar.

Guerra mostrou habilidade, colocou a bola entre as pernas do volante Guly no primeiro tempo, fez tabelinhas com Dudu e Róger Guedes. Mostrou entrosamento e jogou à vontade. O meia, no entanto, falhou em um lance importante. Após uma disputa entre o atacante Willian e o goleiro Fábio, Guerra tentou o gol por cobertura, mas errou por muito. O venezuelano compensou a falha aos 38, quando deu um passe enjoado, de três dedos, para Willian, que chutou cruzado. A bola passou raspando em outro grande momento do Palmeiras, que conseguiu equilibrar o jogo na metade do primeiro tempo.

A melhor chance do Palmeiras foi perdida por Róger Guedes, aos 34 minutos. Após ótimo passe de Dudu, o camisa 33 toma a decisão errada e finaliza para fora. Melhor seria ter tocado para Willian que entrava sozinho no meio da área. Dudu, por sua vez, esteve sumido. Não conseguiu fugir da marcação e deixou Guerra e Róger Guedes sobrecarregados.

O Ituano, time bem organizado e que marca forte, também mostrou eficiência na jogada aérea. Aos 6 minutos, o volante Guly ganhou a disputa com Thiago Santos e, sem saltar, fez um gol de cabeça, abrindo o placar. Assim que sofreu o gol, o técnico Eduardo Baptista chamou o atacante Keno, que entrou no lugar de Róger Guedes. Não foi uma mudança tática, do jeito de jogar, mas sim das peças. Na primeira participação, o atacante do Santa Cruz acertou uma cabeçada perigosa, que passou raspando.

Na metade do segundo tempo, com o placar adverso, o técnico Eduardo Baptista foi ousado e trocou o zagueiro Edu Dracena pelo atacante Alecsandro. Thiago Santos foi recuado para atuar na defesa. Ainda tentou escalar Keno no lugar de Róger Guedes, mas nenhuma alteração surtiu efeito.

Após perder a primeira neste Paulistão, o Palmeiras agora mira o duelo com o Santo André, em casa, na quinta-feira, às 19h30, no fechamento da terceira rodada da competição. Já o Ituano encara o São Bento na quarta-feira, novamente em Itu, às 17 horas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 PALMEIRAS

ITUANO - Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima e Pery; Wellington Simião (Valfrido), Guly; Guilherme (Romarinho); Claudinho, Morato e Ronaldo (Nena). Técnico: Tarcísio Pugliese.

PALMEIRAS - Prass; Fabiano (Thiago Santos), Edu Dracena (Alecsandro), Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes (Keno), Jean e Guerra; Dudu e Willian

Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Guly, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo, Naylhor, Felipe Melo.

PÚBLICO - 11.962 pagantes.

RENDA - R$ 545.970,00.

LOCAL - Estádio Novelli Junior, em Itu (SP).

