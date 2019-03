Palmeiras pode ficar sem o volante Bruno Henrique para encarar o Novorizontino

O Palmeiras pode ter mudanças na equipe para enfrentar o Novorizontino nesta terça-feira, às 21 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela rodada de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Além dos desfalques já certos, o time corre o risco de perder também o volante Bruno Henrique, com problemas físicos.

O técnico Luiz Felipe Scolari admitiu, após o empate contra o Novorizontino por 1 a 1, no sábado, que o volante será reavaliado para saber se terá condições de ir a campo nesta terça-feira. "Não sei se o Bruno Henrique vai suportar o segundo jogo porque ele tem uma lesão", disse o treinador.

Enquanto Bruno Henrique é dúvida, alguns jogadores já são desfalques certos. Casos de Weverton e Gustavo Gómez (convocados para as seleções brasileira e paraguaia, respectivamente) e o atacante Deyverson, machucado. O zagueiro Luan está em fase final de recuperação física e a tendência é que fique mais um jogo fora.

Há possíveis mudanças também por opção técnica. Após o jogo, Felipão reclamou bastante da equipe e disse que precisará encontrar um jeito de fazer o time voltar a jogar. No ataque, Arthur Cabral pode ganhar uma oportunidade no lugar do colombiano Borja, que mais uma vez não foi bem e dessa vez viu seu concorrente a vaga entrar e marcar o gol palmeirense.