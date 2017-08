Palmeiras perde para a Chapecoense em casa e ouve protestos da torcida

No primeiro jogo no Allianz Parque depois da eliminação precoce na Copa Libertadores, o Palmeiras voltou a decepcionar e registrou o seu pior público em casa no ano em jogos oficiais. A derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi acompanhada por 21.261 torcedores - antes o menor público foi de 21.488 diante do Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Os jogadores saíram de campo sob os gritos de "time sem vergonha".

Desde a queda no torneio sul-americano, o Palmeiras ainda não venceu - na rodada anterior empatou com o Vasco - e mantém-se distante do líder Corinthians (14 pontos), com chances remotíssimas de título. Pior, tem um jogo a mais do que o arquirrival.

A derrota para a Chapecoense aumenta ainda mais a pressão em cima dos jogadores e do técnico Cuca para o clássico de domingo com o São Paulo. "Não é mole, não, muito dinheiro para pouca obrigação", protestou a torcida.

O Palmeiras jogou muito abaixo do esperado. Apesar da posse de bola, o time não teve o controle do jogo. O domínio do Palmeiras era estéril. A equipe nada produzia no ataque e mal conseguia se aproximava do gol da Chapecoense.

A equipe catarinense se fechou na defesa à espera de uma brecha para pegar o Palmeiras desprevenido. O gol, no entanto, não veio em uma jogada de velocidade, mas sim em um lance de bola parada.

Após cobrança de falta de Reinaldo, aos 38 minutos, o grandalhão Douglas Grolli atraiu a marcação, a bola atravessou toda a área e Fabrício Bruno sobrou sozinho do lado direito para empurrar para o fundo da rede.

No segundo tempo, Cuca fez três alterações (colocou Tchê Tchê, Borja e Keno) e lançou o time ao ataque, mas quem se deu melhor foi a Chapecoense, que fez o segundo gol aos 49 minutos, com Túlio de Melo, em novo erro defensivo do Palmeiras.

Derrotado, o time segue com 33 pontos e ocupa o quarto lugar no Brasileirão, sendo que agora vai buscar a reabilitação diante do São Paulo, no próximo domingo, novamente na sua arena. O rival, aliás, entrou na zona de rebaixamento com a vitória da Chapecoense, que subiu para o 15º lugar, com 25 pontos e vai receber o Corinthians na próxima quarta-feira, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 0 x 2 CHAPECOENSE

PALMEIRAS - Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Thiago Santos (Tchê Tchê), Moisés e Guerra; Willian (Borja), Deyverson e Róger Guedes (Keno). Técnico: Cuca.

CHAPECOENSE - Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno e Reinaldo (Roberto); Luiz Antônio, Moisés Ribeiro, Lucas Mineiro; Penilla (Júlio César), Túlio de Melo e Arthur (Wellington Paulista). Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOLS - Fabrício Bruno, aos 38 minutos do primeiro tempo, e Túlio de Melo, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dyorgines Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Moisés (Palmeiras); Reinaldo, Moisés Ribeiro, Douglas Grolli e Roberto (Chapecoense).

RENDA - R$ 1.071.429,69.

PÚBLICO - 21.261 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).

