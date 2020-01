Palmeiras perde com gol de pênalti e é eliminado da Copa São Paulo

O Palmeiras ficará, pelo menos, mais um ano sem conquistar o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube paulista foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, nesta terça-feira, em Araraquara, e acabou eliminado da tradicional competição.

O clube goiano, agora, vai esperar nas oitavas de final pelo vencedor de Vasco x Itapirense-SP, que jogarão ainda nesta terça, às 19h15, em Itapira.

O gol da classificação foi marcado por João Marcos, aos 29 minutos do segundo tempo. Ele bateu pênalti, cometido por Hiago em Marinho, no canto esquerdo e deslocou o goleiro Magrão. O jogo em si, porém, teve pouca emoção.

Os goianos tiveram a primeira chance aos 13 minutos do primeiro tempo. Marinho recebeu dentro da área e bateu cruzado. A bola passou perto do gol palmeirense. A resposta veio na sequência. Lucas Cordeiro fez grande jogada e chutou firme, mas Luys Felipe espalmou.

No segundo tempo, antes do gol do Goiás, o Palmeiras chegou aos 24 minutos. Ramon pegou de primeira bola rebatida e mandou um petardo, mas Da Silva tirou em cima da linha.

O Goiás se junta a outros 11 classificados. São eles: Avaí, Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo-SP, Corinthians, Grêmio, Internacional, Londrina, Mirassol, Red Bull Brasil e Taboão da Serra.

Confira os jogos desta terça-feira pela Copinha:

14h45

Grêmio-RS 4 x 0 Chapecoense-SC

Atlético-MG 4 x 1 São Bernardo-SP

15h

Água Santa-SP 1 x 2 Avaí-SC

17h

Goiás-GO 1 x 0 Palmeiras-SP

19h

Coritiba-PR x São Bento-SP

19h15

Cruzeiro-MG x Oeste-SP

Itapirense-SP x Vasco-RJ

21h30

São Paulo-SP x Santa Cruz-PE