Palmeiras marca reunião com Scarpa para encaminhar contratação

O Palmeiras e representantes do meia Gustavo Scarpa, do Fluminense, vão ter uma reunião nesta quinta-feira para acertar a sua transferência para a equipe. A tendência é o vínculo ser por empréstimo de duas temporadas, com a contrapartida de a equipe carioca receber três atletas que não estão nos planos do técnico Roger Machado para 2018.

Segundo informação confirmada pelo Estado, representantes do Palmeiras e do jogador vão se encontrar nesta quinta-feira para discutir as condições do seu contrato. Paralelamente a essa conversa, o clube paulista e o Fluminense tentam decidir quais nomes seriam envolvidos na transferência e as respectivas condições de acordo.

Os jogadores mais cotados para servirem de contrapeso à chegada de Scarpa são do atacante Róger Guedes, do meia Hyoran e do lateral-direito Lucas, que atuou no último ano emprestado ao Fluminense. No caso dos outros dois, são atletas que terminaram 2017 com poucas chances na equipe titular. Ainda não está definido se esses contratos seriam definitivos ou não.

Scarpa tem contrato com o Fluminense válido até 2020 e desperta o interesse do Palmeiras desde 2016. O clube paulista chegou a fazer uma proposta, recusada pelo presidente do time carioca, Pedro Abad, em fevereiro deste ano. O jogador de 23 anos também despertou o interesse de São Paulo e de Corinthians nesta janela de transferências.

Nesta quarta-feira, em comunicado divulgado à imprensa, os empresários de Scarpa confirmaram a existência de negociação com o Palmeiras. "Gustavo tem contrato vigente com o Fluminense, e o Palmeiras e todas as outras equipes que demonstraram interesse em sua contratação devem manter conversações com seu atual clube antes de alinhar qualquer situação com o atleta", diz o texto.