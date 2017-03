Palmeiras joga mal e perde por 1 a 0 para a Ponte Preta em Campinas

O fim da série de oito jogos sem perder do Palmeiras veio nesta quarta-feira com uma derrota indolor para a Ponte Preta, por 1 a 0, em Campinas, pelo Campeonato Paulista. Com a melhor campanha da primeira fase garantida e a classificação assegurada, a equipe fez um jogo muito ruim tecnicamente e não pode reclamar do resultado. Se não tivesse perdido Zé Roberto, expulso, possivelmente o placar teria sido um empate sem gols.

O técnico Eduardo Baptista quis escalar a força máxima à disposição para dar ao Palmeiras uma campanha ainda melhor. A ambição de conquistar o direito de decidir todos os confrontos do mata-mata como mandante abriu o risco de expor os titulares à suspensão. Foi o que se cumpriu. O lateral Zé Roberto, expulso, e o zagueiro Vitor Hugo, com o terceiro amarelo, serão desfalques contra o Novorizontino, no fim de semana.

O jogo em Campinas reuniu duas equipes já classificadas e um ambiente de pouco interesse. A noite fria quase não levou torcida ao estádio (7 mil pessoas) e teve baixa inspiração em campo. Ponte Preta e Palmeiras erraram muitos passes, criaram pouco e exageraram nos chutes sem direção e nas faltas. O alviverde esteve um pouco mais perto do gol no primeiro tempo, ao acertar o travessão em um chute de Raphael Veiga.

O atual campeão brasileiro contou na formação titular com Dudu, de volta após defender a seleção brasileira. A presença dele até ajudou pelo lado esquerdo, onde o time teve mais chegada ao ataque. As tentativas não apresentaram resultado, pois o conjunto palmeirense esteve bem abaixo do habitual, sem intensidade e em uma atuação clara de quem está mais focado nas quartas de final.

A partida de muita marcação melhorou um pouco no segundo tempo, quando os times pararam de se anular e as substituições e o cansaço dos titulares abriram mais espaços. O Palmeiras estava mais dinâmico e criativo no ataque, até vacilar na defesa. Zé Roberto derrubou William Pottker na área e foi expulso. O atacante da Ponte Preta converteu pênalti para abrir o placar, aos 28 minutos.

Com desvantagem e um jogador a menos, o Palmeiras jogou os cerca de 20 minutos finais sem ter muitas alternativas. A saída foi reposicionar o time do melhor jeito possível, sem se arriscar de forma exagerada ao ataque. A busca pelo empate não pôde ser com vigor, ainda mais após um dos melhores do time, Dudu, ser substituído para dar lugar a Hyoran, estreante em partidas oficiais pelo clube. O meia quase empatou nos acréscimos, não fosse uma ótima defesa de Aranha.

O resultado fez o Palmeiras terminar a primeira fase com 25 pontos, na liderança do Grupo C, enquanto a Ponte Preta foi aos 22 no segundo lugar do Grupo D.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 PALMEIRAS

PONTE PRETA: Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Fábio Ferreira e Jeferson (Reynaldo); Jadson, Elton e Ravanelli (Wendel); Clayson (Lins), Lucca e William Pottker. Técnico: Gilson Kleina.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Raphael Veiga (Egídio) e Dudu (Hyoran); Róger Guedes, Érik (Keno) e Willian. Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - William Pottker, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

CARTÕES AMARELOS - Zé Roberto, Marlon, Érik, Vitor Hugo, Lucca.

PÚBLICO - 7.078 pagantes.

RENDA - R$ 134.520,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Veja Também

Comentários