Palmeiras fica perto de acertar compra de Marcos Rocha por R$ 8 milhões

Marcos Rocha terá os direitos comprados pelo Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras deve fechar nos próximos dias a compra do lateral-direito Marcos Rocha. O jogador, que na temporada 2018 atuou pelo clube emprestado pelo Atlético-MG, custará cerca de R$ 8 milhões.

O atleta era o último do elenco campeão brasileiro a estar com a situação contratual ainda indefinida, já que Mayke também teve a compra efetivada junta ao Cruzeiro e o trio de veteranos formado por Edu Dracena, Jailson e Fernando Prass prolongou o vínculo por mais uma temporada.

Marcos Rocha chegou ao Palmeiras no começo de 2018 com o preço de compra fixado em aproximadamente R$ 9 milhões. Depois do fim do Campeonato Brasileiro o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, tratou de conversar com o Atlético-MG para tentar reduzir o valor. As diretorias chegaram a cogitar, inclusive, o envolvimento de outros atletas na negociação.

A tendência é o lateral assinar um novo vínculo por quatro temporadas. Marcos Rocha disputou pelo clube 45 partidas em 2018. Além dele e da compra de Mayke, a diretoria acertou as chegadas do volante Matheus Fernandes, do meia Zé Rafael e dos atacantes Carlos Eduardo, Felipe Pires e Arthur Cabral. Ricardo Goulart pode ser outro a chegar para a próxima temporada.

Junto com essa negociação por Marcos Rocha, Palmeiras e Atlético-MG conversam sobre o atacante Papagaio. A tendência é o jogador palmeirense ser cedido por empréstimo por uma temporada para o clube mineiro, para adquirir experiência e atuar com mais regularidade. O jogador está no momento com a seleção brasileira sub-20, que se prepara para o Sul-Americano da categoria.