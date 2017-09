Palmeiras fica no empate em 1 a 1 com o Oeste em jogo-treino

O Palmeiras empatou em 1 a 1 nesta quarta-feira no jogo-treino realizado na Academia de Futebol entre os reservas do elenco do técnico Cuca e o time do Oeste, de Itápolis, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O alviverde saiu na frente no primeiro tempo, com gol de Keno em chute cruzado, e levou empate logo depois, com ex-palmeirense Robert, que driblou o goleiro Vinícius Silvestre para igualar.

O elenco palmeirense foi dividido em dois grupos para a atividade desta quarta. Os titulares com mais desgaste, além do volante Felipe Melo, fizeram um trabalho físico separado do resto do elenco. Enquanto os reservas, junto com jogadores que atuaram pouco no último sábado, contra o Atlético-MG, participaram do jogo-treino, disputado sob sol forte e calor intenso na Academia de Futebol.

O Palmeiras foi escalado com: Vinícius Silvestre; Fabiano, Antonio Carlos, Luan (Pedrão) e Zé Roberto; Thiago Santos (Hyoran), Bruno Henrique e Guerra (Raphael Veiga); Róger Guedes, Keno (Érik) e Borja. Os reservas entraram somente na segunda etapa. Já o Oeste começou a partida com: Felipe Alves; Willian Cordeiro, Daniel Gigante, André Vinícius e Ricardo; Wilson Matias, Fabrício e Velicka; Henrique, Robert e Jheimy.

O grupo volta ao trabalho na quinta-feira, porém pela manhã. A atividade deve marcar o começo da definição do time titular para a partida contra o Coritiba, na segunda-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é o Palmeiras ter somente duas alterações, com as saídas dos suspensos Luan e Willian para as entradas de Juninho e Dudu.

Veja Também

Comentários