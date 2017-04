Palmeiras faz treino fechado antes da semifinal contra a Ponte Preta

O Palmeiras realizou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, o último treino antes da partida de ida das semifinais do Campeonato Paulista. O treino foi fechado, sem a presença de jornalistas. De acordo com o site oficial do clube, o técnico Eduardo Baptista definiu a equipe que vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, neste domingo, após uma atividade tática e cobranças ensaiadas de faltas. O time também treinou cobranças de pênaltis.

Os jogadores que não participaram da movimentação tática disputaram partidas com espaço reduzido em outro campo da Academia de Futebol.

O técnico Eduardo Baptista pretende repetir a escalação que superou o Peñarol, pela Libertadores, por 3 a 2, na última quarta-feira. A única alteração seria a entrada de Jean, recuperado de fissura no pé direito, no lugar de Fabiano. Róger Guedes, poupado no último jogo pela Libertadores, deve começar no banco.

A principal dúvida do treinador é a recuperação do meia Guerra, que saiu exausto e cheio de hematomas do duelo de quarta-feira. "Não dá para cravar, mas é bem possível que vamos ter força máxima. O Guerra saiu bem desgastado, vamos esperar um pouco, mas acho que vamos ter todos ou quase todos à disposição", comentou o treinador na entrevista coletiva concedida na última sexta-feira.

A provável escalação é a seguinte: Fernando Prass; Jean (Fabiano), Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê, Willian e Guerra; Dudu e Borja.

O desgaste físico e emocional do jogo da Libertadores levou a comissão técnica a modificar a programação. Após o treino de sexta-feira, os jogadores foram liberados para passar o feriado em casa. Eles voltaram a treinar neste sábado, mas almoçaram fora, com suas respectivas famílias, e voltam para a concentração a partir das 18 horas. O Palmeiras não divulga a lista de jogadores relacionados para as partidas.

