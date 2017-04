Palmeiras faz sondagem junto ao Inter por meia Valdivia

O Palmeiras também está atento à movimentação do mercado e fez sondagem pelo meia Valdivia, do Internacional. O jogador interessa ao Corinthians e já esteve no alvo do clube alviverde no fim do ano passado. A diretoria voltou a se empenhar pela contratação do reforço ao apresentar para o time gaúcho uma lista de possíveis atletas para troca.

O meia de 22 anos é uma das maiores revelações recentes da base do Inter. Apesar da procura do Palmeiras, o jogador está mais próximo de um possível acordo com o Corinthians, que ofereceu uma troca pelo meia Giovanni Augusto. A condição agrada aos dois clubes e é considerada avançada por dirigentes envolvidos na negociação. Os dois atletas assinariam vínculo por um ano.

Já o time alviverde propôs o Inter um acordo em moldes parecidos, ao apresentar possíveis jogadores para uma troca. Os nomes, porém, não despertaram o interesse dos gaúchos. Valdivia renovou contrato com a equipe gaúcha em março deste ano e estendeu o vínculo até 2020.

Veja Também

Comentários